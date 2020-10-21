Смоляне просят установить пандус для ребенка в подъезде жилого дома. Фото: ВКонтакте.

Жители деревни Гусино Краснинского района просят установить пандус для ребенка с инвалидностью. В многоквартирном доме по улице Молодёжная нет доступной среды, чтобы человек с ограниченными возможностями смог комфортно выходить на улицу.

Как сообщают пользователи группы «Подслушано Смоленск» ВКонтакте, местные власти попытались решить эту проблему и установили пандус, но пользоваться им нельзя - сооружение хлипкое и не безопасное.

Пандусы для Смоленска - это боль, - написал в комментариях Алексей Косушкин.

Другие участники дискуссии предложили родителям ребёнка обратиться в прокуратуру.

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