Смоляне сфотографировали голодную лису в городе. Фото: "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

Жители столицы региона снова сфотографировали голодного лисенка, который вышел в людное место в поисках еды. Отметим, дикий зверь и раньше попадал в объективы камер телефонов и не проявлял агрессии, видя людей.

Автор фото отмечает, что на этот раз животное находилось около подъезда одного из домов на Киселевке и обнюхивало крышку люка.

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