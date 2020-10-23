Смолянка отсудила у соцстраха дорогостоящий протез. Фото: pixabay.com.

После вмешательства прокуратуры смолянка получила дорогостоящее средство реабилитации, которое ей было жизненно необходимо.

Ранее смолянка обращалась в соцстрах, но тот ей отказал.

- Жительница Вяземского района нуждалась в протезе бедра с внешним источником энергии, стоимостью свыше 2,4 млн рублей. По результатам проверки межрайонной прокуратурой направлен иск в суд с требованием предоставить заявителю средство реабилитации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Требования прокурора удовлетворены, средство реабилитации уже приобретено.

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