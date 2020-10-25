Трамваи по улице Николаева в Смоленске планируют пустить со вторника. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Однако останавливаться транспорт на всех остановках не будет. Элетротраспорт будет миновать «кинотеатр Современник» и «Универсам», сообщили в администрации Смоленска.

- Движение трамваев будет осуществляться до железнодорожного вокзала, а после окончания ремонтных работ на улицах Фрунзе и 12 лет Октября, вагоны начнут следовать и в микрорайон «Ситники», - прокомментировали в пресс-службе.

На маршрут планируют выпустить четыре маршрута - №1 «Полиграфкомбинат – ул. Багратиона», №2 «ул. Петра Алексеева(рынок) – ул. Багратиона», №3 «Рославльское кольцо - Вокзал», №4 «ул. Петра Алексеева (рынок) - Вокзал».

Ранее «КП» писала, что муниципальные автобусы в Смоленске переходят на осенне-зимнее расписание. Такое решение приняло руководство предприятия в связи с сокращением светового дня и снижением пассажиропотока.