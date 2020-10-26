Аллею из туй и кленов высадили на улице Николаева в Смоленске. Фото: pixabay.com.

Аллею из туй и кленов высадили на улице Николаева в Смоленске. Деревья появились у остановочного пункта на пересечении с улицей Октябрьской революции. Ранее там уложили новую брусчатку.

Кроме того, на самой улице сделали завершены работы по возведению платформы для посадки на трамвай. И уже завтра, 27 октября, планируется запуск электротранспорта. Сообщается, что он будет курсировать, пересекая путь без двух привычных остановок.