В Смоленске жители 6 улиц останутся без тепла и горячей воды. Фото: пресс-служба ПАО "Квадра".

Жители шести улиц в центре города могут остаться без тепла и горячей воды из-за ремонта теплосетей 27 октября. Накануне специалисты «Квадры» выявили проблемный участок в районе улицы Коммунистическая и приняли решение его оперативно обследовать.

Коммунальщики заметили увеличение расхода подпиточной воды на теплосети, отмечают в компании.

В зону отключения попадают следующие адреса:

ул. Большая Советская, 20, 22, 24, 33, 35, 37, 39/11, 43, 43а, 45/1;

ул. Тухачевского, 4, 6;

ул. Докучаева, 3;

ул. Ленина, 6/1, 8б, 12а;

ул. Маяковского, 3, 5, 5а, 5б;

ул. Коммунистическая, 3, 5.

Сообщается, что проблемы с теплом и водой будут устранены после 17.00.

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