Новая детская площадка появилась улице Кловской в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Еще одну детскую площадку установили в Смоленске в рамках программы «Комфортная городская среда». Городок на улице Кловской, 1 состоит из более чем из 10 игровых элементов - различных каруселей, качелей, бумов и лазов.

Для безопасности детворы покрытие площадки сделали резиновым. Материал позволит избежать серьезных травм на случай падения ребенка.

В администрации Смоленска добавляют, что все формы изготовлены из экологически безопасных древесных пород и АБС пластика, который не поддается природным воздействиям, ударопрочен, не подвержен горению и гниению.

Ранее «КП» писал об установке другой площадки. На софинансирования программы согласились жители домов №10 по улице Маршала Еременко и №3 по Генерала Городнянского.