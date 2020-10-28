Под Смоленском завершается ремонт дороги на четыре района. Фото: Смоленскавтодор.

В Рославльском районе ремонтируется более 12 км проезжей части. Дорожники заменили покрытие, ведется отсыпка обочин. Также на этом участке нанесут горизонтальную разметку, установят барьерное ограждение, дорожные знаки и автопавильоны.

В Ельнинском и Дорогобужском районах – 11,9 км. Здесь идет установка барьерного ограждения. Уже появились новые автопавильоны и дорожные знаки.

Напомним, ранее, в 2019-м, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были обновлены два участка дороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново в Ельнинском и Дорогобужском районах общей протяженностью 9 км.

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