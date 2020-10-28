Смолянам объяснили начисление платы за отопление в октябре. Фото: pixabay.com.

Специалисты филиала ПАО «Квадра» рассказали из чего складывается плата за отопление. В квитанции за октябрь, которая вот-вот должна прийти, отразится фактическое потребление: со дня подачи тепла в дом по 23-25 октября (по закону УК показания передаются до этих чисел).

Например, в доме включили отопление 30 сентября, УК передала нам показания ОДПУ 23 октября. Соответственно, в квитанции за октябрь расчетный период для платы за отопление составит 24 дня.

Фото: ПАО "Квадра".

Собственники квартир, где общедомового прибора учета тепловой энергии нет, получат счет за тепло, где стоимость будет рассчитана равными долями (12 или 7 месяцев, фото ниже – прим. Ред.).

Ранее «КП» писал о мучениях смолян, которые вынуждены выносить своего ребенка на руках, чтобы сходить к врачу или прогуляться. В доме, где проживает ребенок с ограниченными возможностями, нет доступной среды.