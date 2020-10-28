Пять учителей из Смоленска стали лучшими в России. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Победителями стали трое работников из школ столицы региона – Наталья Ковалева, учитель биологии 33-й школы, Максим Луференков, учитель информатики гимназии № 4 и Светлана Борщева, учитель математики гимназии №1 имени Н.М. Пржевальского. А также Диана Абейдулина, учитель географии Ярцевской средней школы № 6 и Татьяна Гаврилова, учитель биологии Печерской средней школы.

Жюри оценивало разработки по профильному предмету, достижения педагогов, участие в других конкурсах, а также уровень организации условий для адресной работы с различными категориями.

В администрации региона сообщили, что на право стать лучшим в России в этом году боролись 18 учителей.

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