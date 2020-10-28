Под Смоленском вертолеты нанесли удар по целям «противника». Фото: pixabay.com.

В учениях приняли участие около 600 военнослужащих полка, а также 15 вертолетов Западного военного округа - «Терминатор», Ка-52, Ми-24 и Ми-8АМТШ.

Техника отработала пилотирование на предельных малых высотах с огибанием рельефа местности для уничтожения наземных целей условного противника, а также выполнили элементы воздушного боя, задачи по ведению воздушной разведки и технике пилотирования в условиях постоянно меняющегося атмосферного давления, направления и скорости ветра, сообщает пресс-службы ЗВО. Также была проработана эвакуация условно раненых военнослужащих в момент зависания на высоте около 20 метров.

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