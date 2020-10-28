В Смоленске более 1300 семей остались без холодной воды. Фото: pixabay.com.

Аварийная ситуация произошло в районе дома 7а, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло около 09.00 28 октября.

- В зону отключения попали 6 жилых домов различной этажности и Детский сад № 62 «Каравай» по улицам пер. Хлебозаводской и Румянцева с населением 1311 человек, из них 308 детей, - сообщили в пресс-службе.

На месте ЧП работают бригады СМУП «Горводоканал», привлечено пять единиц техники.

Ранее коммунальщики объяснили смолянам схему начисления платы за отопление в октябре. Дома с приборами учета заплатят по фактическому потреблению, остальные собственники квартир по ранее утвержденному тарифу.