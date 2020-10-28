В Велиже пешеход попала под колеса «девятки». Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Велиже 40-летняя женщина попала под колеса «девятки». Водитель ВАЗа сбил ее в районе дома №32 по улице Энгельса. ДТП произошло в 18.40 27 октября

В отделе пропаганды областного УГИБДД сообщили, что автомобилист не рассчитал скорость и наехал на пешехода, которая «находилась на проезжей части без цели ее перехода».

Отмечается, что женщина получила травмы.

Ранее "КП" писала, что полиция ищет свидетелей смертельного ДТП, в котором погиб водитель мотоблока.