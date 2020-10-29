В Хиславичском районе завершается ремонт дороги. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

Ремонт участка дороги «Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь»-Хиславичи-граница с Республикой Беларусь подходит к концу. В настоящее время подрядчик выполняет ремонт водопропускных труб.

В пресс-службе СОГБУ «Смоленскавтодор» сообщили, что на дороге заменили покрытие, укрепили обочины, установили дорожные знаки, автопавильоны, барьерные ограждения, нанесли горизонтальную разметку.

- Пешеходные переходы оборудованы автономными системами освещения, повышающими безопасность дорожного движения, - отметили представители компании.

Ранее «КП» писала, что также завершается ремонт дороги на четыре района. Работы проходят на двух участках дороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново (подробнее).