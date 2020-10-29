Наталья Лезина из Вязьмы стала лучшей во Всегороссийском конкурсе. Фото предоставлено пресс-лужбой администрации Смоленской области.

Наталья Лезина стала лучшей в номинации «Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания. Смолянка работает в Центре с 2004 года.

- Наталья руководит подростковым волонтерским центром «Твой шанс», координирует взаимодействие центра «Гармония» с РПЦ и оказывает помощь не только несовершеннолетним, но и семьям с детьми, одиноким старикам, приюту для бездомных животных, - отмечают в пресс-службе обладминистрации.

Кроме того, педагог входит в число разработчиков социальной практики «Профессиональная поддержка замещающих семей в условиях социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних», которая вошла в число ТОП-100 лучших региональных проектов в рамках Всероссийского конкурса «Вектор «Детство-2018».

Ранее «КП» писала о конкурсе на присуждение премий учителям за высокие достижения в работе. Победителями стали Наталья Ковалева, Максим Луференков, Светлана Борщева, Диана Абейдулина и Татьяна Гаврилова.