В Смоленской области бухгалтера обвиняют в крупном хищении школьных денег. Фото: pixabay.com.

Сотрудник МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» МО «Дорогобужский район» могла присвоить более 2,9 млн. рублей. Деньги принадлежали 1-й, 2-й и Белавской основной школы.

В то же время, в УФСБ России по Смоленской области отмечают, что за время работы в учреждении сотрудник, занимавшаяся банковским обслуживанием, может быть причастна к хищению более 25 млн. рублей.

Следователи устанавливают эпизоды преступной деятельности, сообщили пресс-службе регионального УФСБ.

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