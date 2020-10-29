Действие налоговых льгот продлили в Смоленской области. Фото: УФНС России по Смоленской области.

Действие налоговый льгот продлили в Смоленской области - в областное законодательство внесены поправки, которые предусматривают продление сроков действия льгот до 2023 года по транспортному налогу и налогу на имущество организаций, на прибыль организаций для восьми категорий налогоплательщиков, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Льготы распространяются, в том числе, на общественные организации инвалидов, религиозные объединения, учреждения, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения и спорта, а также обеспечивающие пожарную безопасность и др.

Ранее «КП» писала, депутаты регионального парламента в первом чтении утвердили сумму поддержки начинающим специалистам, желающим работать в сфере агропромышленного комплекса. Таким образом, молодым кадрам планируется выплачивать по 250 тысяч рублей в качестве подъемных.