Жителей деревень Смоленского Поозерья готовят ко встрече с волками. Фото: нацпарк «Смоленское Поозерье».

Сотрудники национального парка «Смоленское Поозерье» продолжают делать все возможное, чтобы защитить местных жителей, которые ранее жаловались на нападение волков на домашних собак. В пресс-службе напоминают, что в населенных пунктах идет патрулирование, проводятся беседы с населением. Домашних собак просят закрывать в огороженные вольеры.

- Лишившись кормовой базы в населённых пунктах, волки перейдут на естественное для вида питание дикими животными, - отмечают сотрудники Смоленского Поозерья.

Ранее «КП» писала, что в Демидовском районе проводится охота с использованием метода голосового подзыва волков, делаются привады, но поймать хищников пугающих местных жителей пока не удалось.