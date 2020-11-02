В Смоленске мошенница под видом врача обокрала пенсионера. Фото: pixabay.com.

В Смоленске мошенница под видом врача обокрала 87-летнего пенсионера. Дедушка открыл дверь неизвестной женщине, когда та сообщила, что пришла заменить медицинский полис.

Мужчина проводил лжемедика на кухню, где разговаривал с ней. А после ухода незнакомки обнаружил, что пропали 4 тысячи рублей.

По информации сотрудников УМВД по региону, пенсионер в силу возраста не запомнил, как выглядела воровка. Кроме того, женщина находилась в медицинской маске.

Возбуждено уголовное дело.

- В ходе опроса соседей полицейские установили свидетеля, видевшего, что из подъезда дома выходили две неизвестные женщины. Одна - на вид около 30-35 лет, рост 160-170 см, плотного телосложения, волосы светлые. Вторая - на вид 30-35 лет, невысокого роста (до 150 см), - сообщили в полиции.

Ранее на уловку лжемедиков попалась женщина.