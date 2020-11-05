Единая служба скорой помощи может появиться в Смоленской области. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Изучив опыт регионов, вице-президент Национальной медицинской палаты, председатель врачебной палаты Смоленской области, член Общественного совета при Минздраве России Наталья Аксенова предложила создать единую службу скорой медицинской помощи. Поводом послужило большое количество обращений от жителей, которым подолгу приходится ждать приезда медиков.

Ожидается, что служба будет представлять собой отдельную структуру.

Председатель Общественной палаты Смоленской области Игорь Титов поддержал инициативу.

Планируется детально обсудить вопрос и направить предложения по созданию института в администрацию региона.

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