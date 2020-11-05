В смоленском индустриальном парке «Феникс» планируют изготавливать спецмебель. Фото: из архива администрации Смоленской области.

В Смоленском индустриальном парке «Феникс» разместится производство специализированной мебели, предназначенной для бассейнов, аквапарков и фитнес-центров. Мебель будут изготавливать из алюминия и композитных материалов.

В настоящее время уже приобретена часть оборудования и заключены договоры на поставку исходного сырья с поставщиками, подготовлена документация. Свою работу предприятие начнет летом 2021 года, а выйти на проектные мощности планируется в 2022 году.

Напомним, площадь индустриального парка составляет 72 гектара. Сегодня там построена собственная подстанция, обеспечено газоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

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