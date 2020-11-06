В декабре смоляне смогут на двух «Ласточках» поехать в Белоруссию. Фото: пресс-служба РЖД.

В декабре смоляне смогут на двух «Ласточках» поехать в Белоруссию, пишут СМИ со ссылкой на начальника внеклассной станции Москва-Пассажирская-Смоленская Станислава Уварова. Поезда будут курсировать ежедневно с 13 декабря.

Отправляться пять «Ласточек» будут с Белорусского вокзала, при этом три проследуют до Смоленска, а два – до Минска.

В РЖД обращают внимание на высокий спрос на направления. Поэтому с учетом загрузки – с пятницы по понедельник – до нашего региона будет курсировать двухэтажный поезд с сидячими и купейными вагонами.

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