В Смоленской области волонтеры снова пересядут на машины чиновников. Фото: pixabay.com.

Автомобили чиновников областного и муниципального управления снова передадут во временное пользование добровольцам волонтерского штаба «Мы вместе», сообщает пресс-служба администрации региона. Транспорт позволит оперативнее реагировать на просьбы пожилых людей и оказывать им помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств, хозтоваров и пр.

Напомним, Волонтерский центр начал работу весной 2020 года. Тогда на линию поступало от 10 до 30 заявок о помощи в день.

Губернатор Алексей Островский отметил эффективность и меры и распорядился, чтобы свои машины передали не только чиновники из областной администрации, но и руководители органов местного самоуправления.

Читай также:

Единая служба скорой помощи может появиться в Смоленской области (подробнее).