Два человека погибли в ДТП на трассе «Москва-Минск» под Смоленском. Фото: УМВД России по Смоленской области.

В Краснинском районе на трассе М1 произошло смертельное ДТП. Утром 6 ноября на 432-м км столкнулись «десятка» и фура «ДАФ».

50-летний водитель легковой машины выезжал с второстепенной дороги на главную и не пропустил ехавший по трассе грузовик. 50-летний водитель ВАЗа и его пассажир скончались на месте аварии. Ещё один 61-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

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