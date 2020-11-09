В Починке завершаются работы по благоустройству Парка культуры и отдыха. Фото: из архива администрации МО "Починковский район" Смоленской области.

В Починке завершаются работы по благоустройству Парка культуры и отдыха, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. Накануне были установлены малые архитектурные формы, выровнен ландшафт территории и посеяна газонная трава. Продолжается монтаж дополнительной системы видеонаблюдения, которая предполагает работу еще 6 камер, добавлены элементы на детскую игровую площадку и установлены 2 качели для взрослых.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске освятили новый храм в Соловьиной роще. Церковь названа в честь преподобного Сергия Радонежского.