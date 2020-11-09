«Клуб золотого возраста» появится в Духовщинском районе. Фото: duhov.admin-smolensk.ru.

«Клуб золотого возраста» появится в Духовщинском районе, сообщает администрация муниципального образования. Учреждение откроют в здании Духовщинского историко-художественного музея, где сейчас идут ремонтные работы в одном из помещений.

Планируется, что здесь будут работать клубы по интересам, проводиться совещания ветеранского актива, литературные гостиные, концерты и выставки.

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