В Смоленске завершили ремонт участка на ТЭЦ-2. Фото: ПАО «Квадра».

В Смоленске на ТЭЦ-2 реконструировали участок топливоподачи. Ремонт проводили специалисты филиала компании ПАО «Квадра». Модернизация обошлась в 20,5 млн рублей. Объект сделали более экологичным и безопасным для использования.

Специалисты заменили вентиляцию, оснастили помещение датчиками загазованности и светозвуковой сигнализацией, реконструировали мазутослив. Кроме того, на участке теперь установлены термодатчики и приборы для замера уровня топлива с системой автозащиты от перелива.

– Мы постоянно инвестируем в ТЭЦ – проводим на ней все необходимые ремонты, чтобы станция не просто исправно работала, но и соответствовала всем современным требованиям, в том числе и экологическим, – рассказал главный инженер филиала Алексей Монс.

Напомним, ТЭЦ-2 - это третий по мощности источник электроэнергии в регионе и самый крупный производитель тепла в Смоленске. Для устойчивой работы станции необходимо ее бесперебойное снабжение топливом – природным газом или мазутом.

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