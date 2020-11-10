Жителям 64 квартир в Смоленском районе вернули тепло. Фото: pixabay.com.

После вмешательства прокуратуры жителям 64 квартир в деревне Мощинки вернули тепло. Ранее их дома отапливал СОГБУ «Жуковский психоневрологический интернат с обособленным спецотделением», но после окончания отопительного сезона оно было прекращено в связи с установкой новой котельной. Администрация поселения заключила контракт с ООО «Эдем». Компания должна была перевести 10 домов на поквартирное отопление.

- Срок выполнения работ оканчивался 31-м августа, однако на 26 октября работы не были выполнены, - сообщил официальный представитель прокуратуры области Александр Боровиков. - Администрации и компании были выданы представления, которые находятся на стадии рассмотрения. Решается вопрос о привлечении ООО «Эдем» к административной ответственности.

Между тем, жители деревни получили долгожданное тепло.

Ранее "КП" писала, что в Смоленской области генерального директора оштрафовали за нарушение эпидемиологических требований.