В Смоленске паровоз на Витебском шоссе дополнили арт-объектами. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске паровоз на Витебском шоссе дополнили двумя арт-объектами. Жители города и туристы могут увидеть на чем перевозили военную технику в годы войны и нефтепродукты. Рядом с памятником установили двадцатитонную двухосную платформу, которая выпускалась в СССР с 1923 года и 25-ти тонную двухосную цистерну.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске на улице Соболева нашли древний перстень с печатью князя. Украшение со львом можно увидеть на печатях договора Смоленска с Ригой и Готским берегом XIII века и на смоленских монетах XIV-XV веков.