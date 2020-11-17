Учитель из Вязьмы выиграла в Международном конкурсе «Уроки Победы». Фото: администрация Смоленской области.
Светлана Шахина провела старшеклассникам урок, на котором рассказала о двух женских судьбах - Нины Соколовой, которая работала фельдшером-акушером во время Великой Отечественной войны, и сестры милосердия и общественного деятеля Великобритании Флоренц Найтингейл. Истории жизни этих женщин – пример бескорыстного служения своему делу, жертвенности, заботы о тех, кто больше всего в этом нуждается.
Напомним, Международный конкурс методических разработок «Уроки Победы» направлен на разработку новых практик обучения и воспитания школьников, выявление талантливых педагогических работников школ, их поддержку и поощрение и др.
Отбор продолжался больше года. О себе заявили более 15 тысяч участников из всех регионов России и 25 зарубежных стран.
В результате эксперты определили трех финалистов в 11 номинациях. Ознакомиться с работой Светланы Шахиной можно здесь.
Ранее "КП" сообщала, что в КВЦ имени Тенишевых открывается выставка «Лица Победы». Художниками создана портретная галерея знаменитых земляков.