Учитель из Вязьмы выиграла в Международном конкурсе «Уроки Победы». Фото: администрация Смоленской области.

Светлана Шахина провела старшеклассникам урок, на котором рассказала о двух женских судьбах - Нины Соколовой, которая работала фельдшером-акушером во время Великой Отечественной войны, и сестры милосердия и общественного деятеля Великобритании Флоренц Найтингейл. Истории жизни этих женщин – пример бескорыстного служения своему делу, жертвенности, заботы о тех, кто больше всего в этом нуждается.

Напомним, Международный конкурс методических разработок «Уроки Победы» направлен на разработку новых практик обучения и воспитания школьников, выявление талантливых педагогических работников школ, их поддержку и поощрение и др.

Отбор продолжался больше года. О себе заявили более 15 тысяч участников из всех регионов России и 25 зарубежных стран.

В результате эксперты определили трех финалистов в 11 номинациях. Ознакомиться с работой Светланы Шахиной можно здесь.

Ранее "КП" сообщала, что в КВЦ имени Тенишевых открывается выставка «Лица Победы». Художниками создана портретная галерея знаменитых земляков.