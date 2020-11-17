В Смоленске уменьшат максимально разрешенную скорость на двух шоссе
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По информации Федерального казенного учреждения «Упрдор Москва-Бобруйск», максимально разрешенная скорость будет уменьшена на трёх участках трассы Р-120 Орел-Брянск-Смоленск – граница с Республикой Белоруссия (Витебское шоссе):
- с 373 по 376 км – до 50 км/ч;
- с 376 по 382 км – до 40 км/ч;
- с 382 по 387 км – до 50 км/ч,
а также на двух участках этой трассы на подъезде к Смоленску (Рославльское шоссе):
- с 360 по 363 км – до 50 км/ч;
- с 363 по 365 км – до 40км/ч.
Такие изменения в правилах направлены на снижение количества ДТП, так как на этих дорожных участках за 2019 год произошли 32 аварии.
Основными нарушениями были: выезд с второстепенной дороги, наезды на пешеходов, встречное и попутное столкновения транспортных средств.
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