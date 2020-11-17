Смоленский сотрудник УФСИН подтвердил норматив кандидата в мастера спорта

Старший юрисконсульт исправительной колонии №6 УФСИН России по Смоленской области лейтенант внутренней службы Дмитрий Гореленков одержал уверенную победу на чемпионате Смоленской области по силовому троеборью.

Силовое троеборье или пауэрлифтинг включает три соревновательных упражнения: приседание со штангой на плечах, жим лежа и становую тягу.

Дмитрий Гореленков выступил в весовой категории до 59 кг, собрав в сумме трех упражнений 405 кг, и тем самым подтвердил норматив кандидата в мастера спорта.

Напомним, учитель из Вязьмы выиграла в Международном конкурсе «Уроки Победы».