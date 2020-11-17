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54 межквартальных проезда отремонтируют в 2021 году в Смоленске

Всего в ремонте остро нуждаются более 600 мест
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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54 межквартальных проезда отремонтируют в 2021 году в Смоленске. Фото: pixabay.com.

54 межквартальных проезда отремонтируют в 2021 году в Смоленске. Фото: pixabay.com.

На ремонт утвержденных участков потребуется около 200 млн рулей, сообщил глава Смоленска Андрей Борисов. Для приведения в нормальное состояние всех территорий необходимо - 1,2 млрд рублей.

В настоящее время проходит утверждение границ участков, чтобы к началу строительного сезона оперативно приступить к работам.

Ранее стало известно, что за два года в Смоленской области отремонтировали 48 дворов. Жители получили заасфальтированные проезды, обустроенные тротуары, новое освещение и др.