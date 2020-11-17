В Смоленске пожарные спасли двух заточенных в горящей квартире мужчин Фото: из архива ГУ МЧС России.

Сегодня во втором часу дня смоляне заметили из окна квартиры на 9 этаже по улице Николаева дым, сообщает МЧС России по Смоленской области.

К месту незамедлительно выехали 4 пожарные машины и автолестница. Горела трехкомнатная квартира на верхнем этаже жилого дома в Смоленске.

Кроме того, на балконе злополучной квартиры находятся двое заблокированных огнем мужчин и просят о помощи.

Одного из потерпевших спасли при помощи автолетницы. Сейчас мужчина госпитализирован в лечебное учреждение.

Второй пострадавший сильно надышался продуктами горения и уже терял сознание. Тогда пожарные вошли в горящую квартиру и начали тушить огонь. После локализации пожара, второго мужчину вывели в подъезд через квартиру, где оказали первую помощь и передали медикам.

При пожаре огнем частично повреждена одна из комнат. Сейчас специалисты устанавливают причины случившегося.

Напомним, в Вяземском районе ночью пожарные тушили пожар в двух дачных домах.