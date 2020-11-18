Гагаринский консервный комбинат получил субсидию 1,6 млн рублей. Фото: администрация Смоленской области.

Гагаринский консервный комбинат получил 1,6 млн рублей в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Субсидия поможет предприятию погасить часть затрат на транспортировку продукции в другие страны.

Напомним, гагаринский комбинат производит овощные и молочные консервы. В частности, такие продукты питания, как сгущённое молоко, кофе, зеленый горошек, кукурузу, нут и прочие. Всего завод включает более 200 наименований товаров, которые поставляются в регионы России и страны СНГ.

Получить субсидию на погашение экспортных расходов могут предприятия, которые возят изделия за рубеж железнодорожным, автомобильным или водным транспортом - компенсация составит до 50 процентов затрат.

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