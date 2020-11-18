В Десногорске пенсионерка обратилась в полицию из-за избиения ее сына Фото: pixabay.com

В Десногорске обратилась местная 81-летняя жительница 1939 обратилась в полицию с заявлением о причинении её 55-летнему сыну телесных повреждений, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Вечером к сыну пенсионерки пришел знакомый, с которым он стал распивать алкоголь. Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один ударил другого табуретом по голове.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, повреждения имеют признаки легкого вреда здоровью.

Участковый доставил подозреваемого в отдел полиции. Доставленным оказался неработающий ранее судимый местный житель. 42-мужчина пояснил свое поведение порывом гнева.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы до двух лет.

Напомним, в Гагаринском районе мужчине грозит тюремный срок за избиение жены.