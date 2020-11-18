Жительница Смоленской области получила 7 лет тюрьмы за убийство сожителя Фото: pixabay.com

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, 56-летняя местная жительница признана виновной в убийстве.

11 июня 2020 года в одном из домой в деревне Самсоново Ярцевского района было найдено тело мужчины с множественными телесными повреждениями.

Между пьяными сожителями произошла словесная ссора. В ходе конфликта женщина, схватив деревянную толкушку, ударила не менее 15 раз в область головы, туловища и конечностей, отчего последний потерял сознание.

После чего подсудимая положила гражданского супруга на кровать, взяла эластичный шнур, которым задушила потерпевшего. Осознав, что сожитель скончался, женщина пошла к соседям и попросила сообщить о случившемся в правоохранительные органы, при этом пытаясь уйти от ответственности рассказала им вымышленную версию, о том, что пришла домой и нашла сожителя уже мертвым.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Десногорске пенсионерка обратилась в полицию из-за избиения ее сына.