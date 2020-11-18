Житель Смоленской области наездил штрафов на 120 тысяч рублей

Житель Смоленской области наездил 120 тысяч рублей штрафов. Фото: УФССП России по Смоленской области.

Нарекания в адрес автовладельца появились из-за большой нагрузки, которая была причинена дорогам региона его транспортом.

– Ни один из штрафов мужчина добровольно не оплатил, – сообщили в УФССП России по Смоленской области. – На переговоры с приставами не шел, звонки игнорировал и тогда было решено наложить запрет на движимое имущество (у мужчины были машины), о чем собственник он был уведомлен.

Но даже такие меры не подтолкнули мужчину, чтобы оплатить штрафы. Долг удалось закрыть после списания денег со счета смолянина. Причем делали это приставы неоднократно, хотя каждый раз должник сетовал на финансовые трудности.

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