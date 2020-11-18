Несколько ларьков демонтировали в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске демонтировали несколько торговых павильонов, расположенных в Промышленном районе Смоленска. Владельцам ларьков выносили предупреждения за то, что они самовольно заняли участки и давали время, чтобы те убрали конструкции. Однако выполнить требования поспешили не все предприниматели.

- Напомним, в случае невыполнения лицом, неправомерно разместившим некапитальное строение, сооружение и (или) иные движимые объекты на самовольно занятом земельном участке, Администрация города Смоленска организует мероприятия по его освобождению, демонтажу объекта и вывозу его на временное хранение. В дальнейшем предпринимателю предстоит покрыть все издержки, - сообщили в администрации Смоленска.

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