Смолянка украла из квартиры подруги золотые украшения на 25 тысяч рублей Фото: pixabay.com

У жительницы Смоленска из квартиры украли золотые украшения на 25 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили следов взлома двери и предположили, что к краже может быть причастен кто-то имевший свободный доступ в квартиру заявительницы.

Потерпевшая пояснила, что в последнее время к ней в гости заходили только две подруги. В результате опроса женщин, стражи порядки определили причастность к хищению одной из них. Ей оказалась 35-летняя местная и ранее судимая местной жительница.

По месту жительства подозреваемой полицейские нашли и изъяли часть похищенного. Остальные украшения женщина успела заложить в ломбард, а вырученными деньгами распорядилась по собственному усмотрению.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Смолянке грозит лишение свободы до 5 лет.

Напомним, полицейские поймали мужчину с поддельными правами в Смоленске.