Пьяный мужчина в ходе ссоры напал на собутыльника с ножом в Смоленске Фото: pixabay.com

В полицию обратился 51-летний смолянин с заявлением о том, что знакомый причинил ему телесные повреждения, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Оказалось, что в ходе распития алкоголя между мужчинами произошёл конфликт. Один из них схватил нож и ударил другого по руке и лицу. Причиненные телесные повреждения квалифицируются как легкий вред здоровью.

Полицейский доставил подозреваемого в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный 47-летний житель, который пояснил, что причиной конфликта послужила личная неприязнь.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до двух лет.

Напомним, смолянка украла из квартиры подруги золотые украшения на 25 тысяч рублей.