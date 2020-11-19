Новые ограничения по Covid-19 в части обучения ввели в Смоленской области. Фото: из архива администрации г. Смоленска.

В Смоленской области ввели новые ограничения по коронавирусу. Из-за распространения Covid-19 было решено запретить входить в школы всем, кроме школьников и их преподавателей. Отдельно подчеркивается, что приходить в школы могут и педагоги из сторонних образовательных организаций.

Ранее смолян попросили не создавать лекарств дома и не принимать антибиотики без назначения врача.

В регионе за все время наблюдения выявлено почти 11 тысяч случаев коронавируса. В то время в России показатель вырос почти до 2-х млн.