В Смоленске мужчина обманул приятеля на 13 тысяч рублей

В Смоленске мужчине грозит тюремный срок мошенничество с деньгами Фото: pixabay.com

В Смоленске местный житель написал заявление в полицию о том, что его знакомый попросил деньги в долг и не вернул, сообщает УМВД России по Смоленской области.

К заявителю обратился давний друг с просьбой о финансовой помощи, якобы, чтобы его не посадили в тюрьму за несуществующее преступление.

Смолянин решил выручить приятеля и одолжил ему 13 тысяч рублей. Позднее он узнал, что мужчина обманул его.

Вскоре полицейские нашли подозреваемого. Неработающий 41-летний житель Смоленска пояснил, что деньги уже успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Смолянину грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, пьяный мужчина в ходе ссоры напал на собутыльника с ножом в Смоленске.