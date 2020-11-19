Смолянка Ольга Траутвейн получила премию Михаила Исаковского. Фото: администрация Смоленской области.

Смолянка, член Союза писателей России, драматург и прозаик Ольга Траутвейн получила премию Михаила Исаковского. Писательница также известна под творческим псевдонимом Сергеева.Ие авторству прнинадлежат такие произведения как «Башня Веселуха», «Выйти замуж за Америку!», «Чтобы помнили», «А зори здесь тихие».

Также Ольга Траутвейн стояла у истоков проектов областных праздников «Международный день поэзии в Смоленске», «Дни национальных культур в Смоленске» и театрально-литературного фестиваля «В начале было слово».

Ранее учитель из Вязьмы выиграла в Международном конкурсе «Уроки Победы». Педагог из Андрейковской средней школы стала одним из победителей в номинации «Лучший урок иностранного языка».