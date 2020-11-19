Около 100 смоленских студентов помогают врачам в пандемию. Фото: департамент Смоленской области по здравоохранению.

Около ста студентов – Смоленского, Вяземского и Рославльского медицинского колледжа и техникума помогают врачам в пандемию. В день они контролируют состояние здоровья около двух тысяч пациентов, которые лечатся на дому.

– Такой мониторинг позволяет врачам оперативнее следить за ухудшением или улучшением состояния граждан. Благодаря этой работе на 12% сократилось число переходов смолян с амбулаторного на стационарное лечение, – сообщили в пресс-службе администрации региона об одной из тем совещания по вопросам борьбы с коронавирусом и поддержки медицинских работников с президентом Владимиром Путиным, которое прошло накануне в режиме видеоконференции.

Ранее члены общественной палаты отметили, что в регионе спрос на лекарства вырос в 15 раз. При этом производство медикаментов в пандемию выросло всего в несколько раз.