В Смоленске такси подняли цены на поездки из-за непогоды. Фото: pixabay.com.

Жители столицы региона в недоумении – утром 19 ноября стоимость поездки с Киселевки до центра выросла до 477 рублей.

- Я часто пользуюсь такси утром и такое впервые вижу, а погодные условия ничем не отличаются от 2-3 дней назад. Везде посыпано и дороги без льда, - констатирует один из жителей Смоленска в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

Другой подписчик отмечает, что с Гарабурды часто ездит Гнездово

- За поездку отдаю 270-300 рублей, а тут вообще, - пишет другой смолянин.

Ранее "КП" писала, что на регион обрушился ледяной дождь. В первые часы по улицам было сложно передвигать и автомобилистам, и пешеходам. К утру ситуация изменилась в лучшую сторону.