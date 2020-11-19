В Смоленске осудят директора фирмы, по вине которого погиб рабочий Фото: pixabay.com

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, по вине директора одной из сельскохозяйственных организаций Ярцевского района умер работник.

17 августа генеральный директор фирмы допустил к работе двух сотрудников, один из которых не имел прав на управление трактором, а второй - не прошел первичный инструктаж на рабочем месте.

Мужчины убирали лен на поле, расположенном в Ярцевском районе Смоленской области. Один из сотрудников находился в прицепе трактора. Во время движения рабочий выпал на землю, после чего прицеп проехался по упавшему. Полученные травмы стали причиной его смерти на месте происшествия.

Руководитель организации признал вину полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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