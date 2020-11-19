В Смоленске с гололедом борются 300 рабочих и 46 спецмашин

В Смоленске с гололедом борются 300 рабочих и 40 спецмашин. Фото: администрация г. Смоленска.

Непрекращающийся мелкий дождь доставил немало хлопот коммунальным службам города. В мгновения капли прекращались в лед. Обледенение оказалось настолько сильным, что толстым слоем льда покрылись даже растения.

– Продолжительный ледяной дождь снижает эффективность обработки дорог и тротуаров, поэтому коммунальные службы города работают в усиленном режиме круглосуточно, - отметили в городской администрации. – Коммунальщики посыпают улицы и пешеходные дорожки не только с использованием техники, в труднодоступных местах работают люди.

В пресс-службе отмечают, что некоторые участки приходится посыпать до трех раз. Городские власти поручили коммунальным службам оперативно реагировать на сигналы смолян о местах, где сложилась особо опасная ситуация и сразу же выезжать для принятия мер.

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