Сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя без прав в Смоленске
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Ночью на Витебском шоссе в Смоленске инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ - 21102». За рулем находился 30-летний местный житель. Он оказался пьян, сообщает УМВД России по Смоленской области.
Полицейские также выяснили, что ранее водитель уже управлял машиной в нетрезвом состоянии и даже был лишен водительских прав.
Аналогичный случай произошел в Рославле. 41-летний житель деревни Волковичи был остановлен сотрудниками ГИБДД. Выяснилось, что он уже лишен прав на управление машиной за отказ на проверку на состояние опьянения.
Также полицейские поймали пьяных водителей в Вязьме.
Возбуждены уголовные дела. Нарушителям грозит до двух лет тюрьмы с лишением водительских прав до трех лет.
Напомним, в Смоленске осудят директора фирмы, по вине которого погиб рабочий.