Сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя без прав в Смоленске Фото: pixabay.com

Ночью на Витебском шоссе в Смоленске инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ - 21102». За рулем находился 30-летний местный житель. Он оказался пьян, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Полицейские также выяснили, что ранее водитель уже управлял машиной в нетрезвом состоянии и даже был лишен водительских прав.

Аналогичный случай произошел в Рославле. 41-летний житель деревни Волковичи был остановлен сотрудниками ГИБДД. Выяснилось, что он уже лишен прав на управление машиной за отказ на проверку на состояние опьянения.

Также полицейские поймали пьяных водителей в Вязьме.

Возбуждены уголовные дела. Нарушителям грозит до двух лет тюрьмы с лишением водительских прав до трех лет.

Напомним, в Смоленске осудят директора фирмы, по вине которого погиб рабочий.