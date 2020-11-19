В Смоленске требуют демонтировать незаконную постройку на улице Белинского Фото: pixabay.com

Администрация Смоленска требует демонтировать сооружение площадью 77,954 кв.м, расположенное между жилыми домами № 5и № 7 на улице Белинского.

Владельцу незаконной постройки вынесли предупреждение за то, что он самовольно занял участок.

Ему дали время до 27 ноября 2020 года, чтобы он убрал конструкцию.

В случае если в установленный срок, сооружение останется на месте, то Администрация города Смоленска демонтирует незаконное здание.

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